حسام حسن: حمزة عبدالكريم موهبة كبيرة وله مستقبل واعد مع برشلونة ومنتخب مصر

أشاد حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر بالموهبة الشابة حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أنه يمتلك مستقبلًا كبيرًا في عالم كرة القدم، خاصة في ظل ارتباطه بنادي برشلونة.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلجيكا، إن حمزة عبدالكريم لاعب مميز للغاية، مشيرًا إلى أنه “سيكون له دور كبير جدًا في برشلونة يومًا ما”، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية وقدرات واعدة.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن اللاعب لا يحتاج إلى إثبات نفسه من خلال المشاركة في المباريات أو المعسكرات من أجل الانضمام للمنتخب، موضحًا أن مجرد كونه يلعب في نادي بحجم برشلونة يعكس قيمته الفنية الكبيرة.

وتابع حسام حسن أن اللاعب وصل إلى معسكر المنتخب وهو في جاهزية تامة، مؤكدًا أن تواجده مع نادٍ كبير يمنحه خبرات مهمة تساعده على التطور السريع، مشيرًا إلى أن المنتخب يرحب دائمًا بالعناصر الشابة الموهوبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بلجيكا في مباراة ودية مرتقبة، ضمن برنامج الإعداد خلال الفترة الحالية، في اختبار قوي للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.