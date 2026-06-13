حارس هويسكا الإسباني: حمزة عبد الكريم يمتلك قوة بدنية لافتة ومستقبل كبير ينتظره

كشف جوردي ساوسيدو، حارس مرمى فريق هويسكا الإسباني، كواليس المشاركة الأولى للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أمام برشلونة، في المباراة التي لفتت الأنظار إلى أحد أبرز المواهب الصاعدة.

وأوضح ساوسيدو فى تصريحات تلفزيونية، أن الفريق دخل اللقاء وهو يدرك حجم الضجة الإعلامية المثارة حول اللاعب، مؤكدًا أن الحديث عنه قبل المباراة كان كبيرًا داخل غرفة الملابس، باعتباره موهبة قادمة من خارج إسبانيا وتحظى بمتابعة خاصة.

وأضاف الحارس الإسباني أن بداية حمزة في اللقاء لم تكن سهلة، حيث بدا متأثرًا برهبة المشاركة الأولى والدقائق الافتتاحية، لكنه سرعان ما بدأ في الدخول إلى أجواء المباراة واستعادة ثقته تدريجيًا مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن ما يميز اللاعب المصري هو تطوره السريع داخل الملعب، موضحًا أنه بعد فترة قصيرة فقط من بداية اللقاء أصبح أكثر خطورة وفاعلية، وبدأ يفرض نفسه كعنصر مؤثر في الخط الأمامي.

وتابع ساوسيدو أن حمزة يمتلك خصائص المهاجم الكلاسيكي الصريح، إذ يجيد التمركز داخل منطقة الجزاء، واللعب كمحطة لاستلام الكرات، إلى جانب قوته الواضحة في الكرات الهوائية وقدرته على تحويل أنصاف الفرص إلى تهديد حقيقي على المرمى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللاعب، رغم حداثة تجربته في إسبانيا، أظهر قوة بدنية لافتة جعلته من بين أبرز عناصر المباراة، مشيرًا إلى أن هذه البداية قد تكون مؤشرًا على مستقبل واعد في مسيرته داخل كرة القدم الأوروبية.