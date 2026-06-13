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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يدافع عن حمزة عبد الكريم: لازم ندعم ولادنا .. ووجوده في برشلونة حاجة تفرحنا كلنا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، دعمه الكامل لضم اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف منتخب مصر، مشددًا على أهمية مساندة المواهب الصغيرة ومنحها الثقة بدلًا من التقليل منها قبل الحصول على فرصتها الحقيقية.

وقال أحمد حسن، خلال برنامج "المونديال مع الكابتن"، إن حمزة عبد الكريم بات على أعتاب دخول التاريخ كأحد أصغر اللاعبين الذين قد يشاركون مع منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن مجرد وجود لاعب مصري صغير السن في برشلونة يعد أمرًا إيجابيًا يستحق الدعم والإشادة.

وأضاف أن البعض يتساءل عما قدمه اللاعب حتى الآن، لكنه يرى أن الحكم عليه سابق لأوانه، موضحًا أن الأجهزة الفنية التي اختارته لم تتخذ قرارها من فراغ، بل بناءً على إمكانات فنية ومستقبل واعد.

وأشار إلى أن عدد اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا لا يزال محدودًا مقارنة بمنتخبات أفريقية مثل السنغال ونيجيريا وغانا والكاميرون وكوت ديفوار، التي تمتلك أعدادًا كبيرة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وأوضح أحمد حسن أن نجاح لاعبين مثل محمد صلاح وعمر مرموش ساهم في تحسين صورة اللاعب المصري في أوروبا، مؤكدًا أن استمرار ظهور مواهب جديدة في الأندية الأوروبية سيفتح الباب أمام أجيال أخرى للسير على النهج نفسه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دعم اللاعبين الصغار وتشجيعهم، مشيرًا إلى أن وجود لاعب مصري ضمن المواهب التي يسلط عليها برشلونة الضوء يمثل مصدر فخر للكرة المصرية، داعيًا الجماهير إلى مساندة حمزة عبد الكريم ومنحه الوقت الكافي لإثبات قدراته.

حمزة عبد الكريم الأندية الأوروبية اللاعب المصري محمد صلاح وعمر مرموش كوت ديفوار السنغال والكاميرون منتخب مصر في كأس العالم

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