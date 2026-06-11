من كتالونيا إلى المونديال.. برشلونة يدعم حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

قدّم نادي برشلونة الإسباني دعمًا للاعب الشاب حمزة عبد الكريم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، بعد انضمامه إلى صفوف منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويأتي دعم النادي للاعب في ظل ما أُعلن عن كونه أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في تاريخ البطولة، ما جعله محط اهتمام واسع على الساحة الرياضية والإعلامية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء منشور تحت عنوان يعكس رحلته من كتالونيا إلى المونديال، في إشارة إلى تطور مسيرته الكروية ودخوله قائمة المشاركين في الحدث العالمي الأكبر لكرة القدم.

ويُعد هذا الظهور دعمًا معنويًا مهمًا للاعب المصري الشاب، الذي يترقب مشاركته الأولى في كأس العالم 2026 وسط اهتمام كبير بموهبته ومسيرته المبكرة