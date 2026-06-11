قبل مواجهة المكسيك.. كل ما تريد معرفته عن منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

يدخل منتخب جنوب أفريقيا منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة من أجل كتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، حيث يسعى منتخب "بافانا بافانا" إلى تجاوز نتائجه السابقة وتحقيق ظهور مختلف في البطولة العالمية.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الـ60 في التصنيف العالمي، ويأمل في استغلال المشاركة الحالية من أجل إثبات قدرته على المنافسة، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات في مختلف الدوريات.

ويعد أفضل إنجازات المنتخب الجنوب أفريقي في كأس العالم هو الخروج من دور المجموعات، وهو ما حدث في نسخ 1998 و2002 و2010، حيث لم يتمكن الفريق من الوصول إلى الأدوار الإقصائية، رغم كونه صاحب إنجاز تاريخي باستضافة نسخة 2010 كأول منتخب أفريقي ينظم البطولة.

ويقود المنتخب المدرب البلجيكي المخضرم هوغو بروس، الذي يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الأفريقية، بينما يحمل الحارس رونين ويليامز شارة قيادة الفريق ويعد أحد أبرز عناصر الخبرة داخل التشكيل.

ويعتمد المنتخب الجنوب أفريقي هجوميًا على المهاجم لايل فوستر، لاعب بيرنلي الإنجليزي، الذي يمثل أحد أهم أسلحة الفريق في الخط الأمامي، في ظل قدرته على التحرك وصناعة الخطورة أمام مرمى المنافسين.

ويتميز أسلوب لعب جنوب أفريقيا بالاعتماد على الاستحواذ والضغط المتقدم، حيث ظهر ذلك بشكل واضح خلال مشاركته الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل الفريق معدل استحواذ تجاوز 62%، وهو ما يعكس رغبته في فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات المباريات.

ورغم امتلاك المنتخب القدرة على الاحتفاظ بالكرة وصناعة الفرص، فإن أبرز مشكلاته تتمثل في ضعف ترجمة الفرص إلى أهداف، وهو الأمر الذي ظهر خلال البطولة القارية الأخيرة وتسبب في خروجه من دور الـ16.

وتحمل مواجهة المكسيك ذكريات خاصة للمنتخب الجنوب أفريقي، بعدما سبق أن التقى المنتخبان في افتتاح منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل 1-1.

ورغم أن حظوظ جنوب أفريقيا في التأهل تبدو صعبة، فإن الفريق يدخل البطولة بهدف تحقيق المفاجأة والمنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية، معتمدًا على التنظيم والقوة البدنية والرغبة في تقديم صورة أفضل من المشاركات السابقة.