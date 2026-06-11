تاريخ مواجهات المكسيك وجنوب إفريقيا قبل لقاء الافتتاح بكأس العالم 2026

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، انتظارا لافتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

تاريخ مواجهات المكسيك وجنوب إفريقيا

ويلعب المكسيك ضد جنوب إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخهم حيث فاز أل تري في مواجهتين وخسر لقاء وحيد وتعادلا في مباراة.

فاز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا في مباراتين وديتين بنتيجة 4-0 و 4-2، فيما انتصرت جنوب أفريقيا مرة واحدة بكأس الكونكاكاف الذهبية 2005 بنتيجة 2-1، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل (1-1) في كأس العالم 2010.

وتقام مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم اليوم الخميس 11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل شبكة beIN Sports مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل حصري

ومن المقرر أن تنقل شبكة beIN Sports كافة مباريات كأس العالم الـ 104 مباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للمونديال.