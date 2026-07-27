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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يرسم خطة متكاملة لتطوير حمزة عبد الكريم.. واللاعب يقترب من الفريق الأول

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
رباب الهواري

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن ملامح الخطة التي وضعها نادي برشلونة لتطوير المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في إطار مشروع طويل الأمد يهدف إلى تجهيزه تدريجيًا ليصبح أحد العناصر القريبة من الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتقرير، ينظر برشلونة إلى حمزة عبد الكريم باعتباره من المواهب الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة، لذلك وضعت الإدارة الرياضية برنامجًا خاصًا يضمن تطوره الفني والبدني بصورة متوازنة، مع منحه فرصة الاحتكاك المستمر بأعلى المستويات داخل النادي.

وتتضمن الخطة مشاركة اللاعب بشكل منتظم في التدريبات مع الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني هانز فليك، من أجل اكتساب الخبرات والتأقلم مع أسلوب اللعب، إلى جانب رفع معدلاته الفنية والبدنية من خلال العمل مع اللاعبين أصحاب الخبرات.

وأضافت الصحيفة أن حمزة سيكون ضمن الخيارات المتاحة لشغل مركز المهاجم البديل عند الحاجة، وهو ما يمنحه فرصة الظهور مع الفريق الأول في بعض المباريات، خاصة إذا أثبت جاهزيته خلال التدريبات.

وفي الوقت نفسه، سيواصل اللاعب المشاركة مع الفريق الرديف خلال الفترات التي لا يحصل فيها على دقائق لعب مع الفريق الأول، وذلك لضمان استمراره في خوض المباريات والحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية، بما يساهم في تسريع عملية تطوره.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تدرس جميع السيناريوهات الخاصة بمستقبل اللاعب، موضحة أن خيار إعارته إلى أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا يظل مطروحًا، إذا رأت الإدارة أن هذه الخطوة ستكون الأنسب لمنحه عددًا أكبر من المباريات والخبرات التنافسية.

وأكد التقرير أن القرار النهائي بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم سيعتمد على مستوى تطوره خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرته على إثبات نفسه سواء في التدريبات أو عند الحصول على الفرصة مع الفريق الأول، في ظل رغبة برشلونة في إعداد اللاعب بأفضل صورة ممكنة للمستقبل


 

حمزه عبدالكريم برشلونة منتخب مصر الاهلي

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