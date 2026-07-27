شبانة: كل الجهات ساندت الزمالك للحصول على الرخصة لأنه رمز

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك حظي بدعم كبير من مختلف الجهات حتى يتمكن من الحصول على الرخصة، مشددًا على أن القلعة البيضاء أحد رموز الرياضة المصرية ويستحق التواجد دائمًا في المنافسات.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الزمالك اتساعد من كل الجهات ومن كل الدنيا من أجل الحصول على الرخصة".

وأضاف: "الزمالك أكبر من أن نقول له مبروك على الحصول على الرخصة، لأنه نادٍ كبير وصاحب تاريخ وقيمة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الدولة لم تكن لتسمح بعدم حصول الزمالك على الرخصة، لأنه رمز من رموز الرياضة المصرية، وله مكانته الكبيرة التي يجب الحفاظ عليها".