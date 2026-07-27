أمير عزمي: استمرار معتمد جمال مع الزمالك يعرضه للظلم

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أنه لا يؤيد فكرة استمرار معتمد جمال داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد، موضحًا أن موقفه لا ينتقص من قدرات المدرب، وإنما يرتبط بصعوبة المرحلة الحالية التي تتطلب ظروفًا خاصة لتحقيق النجاح.

وأوضح أمير عزمي، خلال تصريحاته لبرنامج “من القاهرة” المذاع عبر قناة “أون سبورت”، أن فترة الإعداد للموسم الجديد تُعد من أصعب المراحل التي يمر بها أي فريق، لأنها الأساس الذي تُبنى عليه نتائج الموسم بالكامل.

وأضاف أن تولي معتمد جمال المسؤولية الفنية في هذا التوقيت قد يضعه تحت ضغوط كبيرة، مؤكدًا أن المدرب قد لا يتمكن من تكرار الإنجازات التي حققها مع الزمالك خلال الموسم الماضي، ليس بسبب ضعف إمكانياته، ولكن لأن الظروف الحالية مختلفة وأكثر تعقيدًا.

وقال: “لو جه الفترة دي هيتظلم”، في إشارة إلى أن المرحلة الحالية قد تؤثر على فرص نجاحه مهما كانت قدراته الفنية.

إشادة بما قدمه معتمد جمال

وأشار أمير عزمي إلى أن حديثه لا يحمل أي تقليل من قيمة معتمد جمال، الذي سبق وأن قدم مستويات مميزة مع الفريق وحقق نجاحات لاقت إشادة الجماهير، لكنه يرى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ظروف مستقرة وإمكانات تساعد أي جهاز فني على تنفيذ أفكاره وتحقيق أهدافه.

حزن على أوضاع الزمالك

وأبدى نجم الزمالك السابق حزنه الشديد بسبب الأوضاع التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد تقتصر على الجانب الفني فقط، بل امتدت إلى الجوانب الإدارية والمالية.

وأوضح أن اعتماد النادي على التبرعات من أجل تسيير أموره يعكس حجم الأزمة التي يعيشها، معتبرًا أن هذا الوضع لا يليق باسم وقيمة الزمالك.

رسالة لمجلس الإدارة

واختتم أمير عزمي تصريحاته بالتأكيد أن مجلس إدارة الزمالك تم انتخابه من أجل إيجاد حلول حقيقية للأزمات التي يعاني منها النادي، وليس فقط للبحث عن مستثمرين أو الاعتماد على التبرعات، مشددًا على ضرورة العمل على إعادة الاستقرار الإداري والمالي بما يضمن عودة الفريق للمنافسة بقوة خلال الفترة المقبلة