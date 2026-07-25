أحمد حمودة ينتقد موقف الزمالك من معتمد جمال: يستحق الاستمرار بعد إنجازات الموسم

أبدى الإعلامي أحمد حمودة استياءه من موقف نادي الزمالك تجاه المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أن ما يحدث لا يُعد مكافأة عادلة لما قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وقال حمودة إن معتمد جمال يتفوق فنيًا على الصربي فوك رازوفيتش، مشيرًا إلى أن التشكيك في قدرته على قيادة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا غير مبرر، خاصة بعد النتائج التي حققها مع الفريق.

وأضاف، عبر برنامجه جالي في ملعبي، أن معتمد جمال أنهى الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري، إلى جانب قيادة الزمالك للوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية، وهو ما يجعله جديرًا بالحصول على فرصة الاستمرار.