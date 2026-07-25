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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام مرعي: رحيل معتمد جمال خطأ كبير.. وتأخير إعداد الزمالك يُهدد الموسم الجديد

معتمد جمال
معتمد جمال
يارا أمين

وجه عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات حادة لإدارة القلعة البيضاء بسبب التأخر في حسم ملف المدير الفني الجديد وتأجيل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أن الاستقرار الفني كان يتطلب استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية.

وقال مرعي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على شاشة «Modern MTI» مع الإعلامي أمير هشام، إن معتمد جمال نجح في تحدي الصعاب وفرض السيطرة والانضباط داخل غرفة الملابس، بالإضافة إلى إعادة الروح القتالية للفريق، مشددًا على أنه كان الأنسب لبناء مشروع رياضي طويل الأجل للزمالك وتجاوز الأزمات المالية الحالية.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الفكرة السائدة في الأهلي والزمالك تعتمد دائمًا على الاستعانة بالمدرب الأجنبي، رغم أن المدرب الوطني أثبت كفاءته في مراحل عديدة، مستشهدًا بتجارب حسام حسن، وحسام البدري، ومحمد يوسف، وعلي ماهر، وأيمن الرمادي المتوج بلقب كأس مصر، إلى جانب تجارب ناجحة لعماد النحاس ومحمد الشيخ.

وفي سياق متصل، أشار مرعي إلى أن النادي الأهلي كان الأجدر به الاعتماد على عماد النحاس خلال منافسات كأس العالم للأندية بدلاً من التعاقد مع «ريبيرو» قبل البطولة بمدة قصيرة، وهو ما انعكس سلبًا على أدائه، مؤكدًا أن النحاس يمتلك الشخصية والقدرة على التعامل الفعال مع اللاعبين.

وحذر مرعي من تداعيات تأخر الزمالك في بدء فترة الإعداد للبطولات القادمة، موضحًا: أي فريق يحتاج من 6 إلى 8 أسابيع لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ومع اقتراب انطلاق الدوري خلال أسابيع قليلة، فإن ضغط الإعداد سيؤثر سلبًا على جاهزية الفريق. يجب الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة والبدء فورًا."

وحمّل مرعي مجلس إدارة الزمالك وشركة الكرة المسؤلية الكاملة عن هذا التأخير، مشيرًا إلى أن الإدارة التي تنسب لنفسها الإنجازات عليها أيضًا أن تتحمل مسؤولية أي إخفاق أو تقصير في إدارة الملفات الرياضية.

وعن تتويج الزمالك بلقب الدوري في الموسم الماضي، وصفه مرعي بـ «الحالة الاستثنائية»، موضحًا أن الفريق اجتهد واستغل تذبذب مستوى المنافسين وتقصيرهم، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير رغم الأزمات التي حاصرت النادي.

وتابع مرعي تصريحاته بالحديث عن الجانب الاقتصادي والهوية التاريخية للنادي، قائلاً: الزمالك قادر على المنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لأنه يتحلى بروح البطولات حتى في أصعب الظروف، والتاريخ يشهد على ذلك.

وأشار إلى أن الزمالك علامة تجارية (Brand) كبيرة لا تقل عن الأهلي، ويجب على الإدارة فرض شروطها للحصول على رعاية مالية تليق باسم النادي، مع الاحتفاظ بقرار إدارة شركة الكرة وعدم التفريط في حقوق النادي لصالح المستثمرين.

عصام مرعي نادي الزمالك الزمالك القلعة البيضاء الإعلامي أمير هشام معتمد جمال

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