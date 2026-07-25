الكرمة العراقي يكشف تفاصيل معسكر فريقه في مصر

كشف المنسق الإعلامي لنادي الكرمة العراقي علي إسماعيل، اليوم السبت، تفاصيل معسكر الفريق في مصر.



وقال إسماعيل في تصريحات صحفية إن المعسكر الحالي للفريق يستمر حتى 8 أغسطس، مبينًا أن الفريق سيخوض 6 مباريات ودية لم تحدد حتى الآن، ولكن مع أندية الدوري المصري المحترفين.



وبخصوص التعاقدات الجديدة للفريق، أوضح إسماعيل أن اللاعبين اللذين انضما إلى الفريق هما: مهاجم فريق نهضة بركان المغربي السنغالي باسين، والنيجيري صامويل امادي من سيراميكا المصري.

هدف نادي الكرمة



وأكد إسماعيل أن الهدف من الموسم القادم هو المنافسة على المراكز المتقدمة وعلى اللقب.



وبشأن اللاعبين جيبولا ويوسف الآلوسي وفهد طالب، بين إسماعيل أنه لم يتم التطرق إليهم بشكل رسمي حتى الآن، كما وأن هنالك 4 لاعبين آخرين لم يتم الإعلان عنهم لغاية الآن.