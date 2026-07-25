رسميًا.. سبارتا براج يضم ابن عم إيرلينج هالاند

تعاقد نادي سبارتا براج مع المهاجم النرويجي جوناتان براوت برونيس، ابن عم نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، قادمًا من نادي راكوف تشيستوشوفا البولندي.

وأعلن سبارتا اليوم أن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، والذي سجّل 40 هدفًا في جميع المسابقات خلال العامين الماضيين، وافق على عقد يمتدّ لعدة سنوات.

وقبل انضمامه إلى راكوف، لعب برونيس مع لوفين البلجيكي، وناديي سترومسغودسيت وليلستروم النرويجيين.

القيمة المالية

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لانتقاله إلى سبارتا، ولكن وفقًا لوسائل الإعلام البولندية، فقد بلغت قيمة الصفقة 6 ملايين يورو (6.8 مليون دولار).

ويواجه سبارتا فريق ليون في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.