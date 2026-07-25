مع تحذير اليونيسيف.. ظروف قاسية يعيشها الأطفال الخدج في غزة

حذّرت منظمة اليونيسف من أن واحداً من كل خمسة مواليد جدد في غزة يحتاج إلى رعاية مكثفة لحديثي الولادة.

ارتفعت بشكل حاد في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حالات الولادة المبكرة، وولادة أطفال ناقصي الوزن، والولادات الميتة، والعيوب الخلقية، ما يفرض ضغطاً إضافياً على خدمات رعاية حديثي الولادة الشبة خاوية بالأساس من المقومات اللازمة.

قال أطباء، إن النزوح المتكرر ونقص الغذاء والمياه النظيفة ومحدودية الرعاية قبل الولادة والضغط النفسي زادت خطر الولادة المبكرة، كما وأن سوء التغذية قد يسهم أيضاً في فقر الدم والإرهاق ومضاعفات الحمل وتقييد نمو الجنين.

يُعد مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الوحيد الذي يضم وحدة لحديثي الولادة في وسط غزة، ويخدم آلاف الأمهات الحوامل. وقالت أبو حسب الله إن العاملين يواصلون عملهم وسط نقص في الحاضنات وأجهزة التنفس والأدوية والإمدادات الأساسية، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص الوقود.

ويحتاج الأطفال الخدّج إلى مراقبة مستمرة وأكسجين ودعم للتنفس وتغذية وعلاج؛ وعندما لا تتوفر هذه الأمور، تشمل المخاطر مشكلات التنفس والالتهابات وانخفاض حرارة الجسم وانخفاض سكر الدم.

تواجه الأسر صعوبات إضافية بعد الخروج من المستشفى، إذ قد تفتقر العائلات النازحة إلى ملابس الأطفال والحفاضات والبطانيات والحليب الصناعي والمياه النظيفة.