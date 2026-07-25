تأخر صادرات المعادن الإندونيسية بسبب فحوصات للعناصر الأرضية النادرة

تواجه صادرات بعض المنتجات المعدنية من إندونيسيا تأخيرات بسبب إجراءات فحص جديدة للكشف عن العناصر الأرضية النادرة والعناصر المشعة مثل اليورانيوم.

وذكرت وكالة أنباء "بلوبيرج" أن تلك الفحوصات الإضافية أدت إلى تأخير عدة شحنات خلال الشهر الجاري، من بينها صادرات الألومينا التي تُستخدم في إنتاج الألومنيوم، وحديد النيكل الخام.

وذكرت الجمارك الإندونيسية إن الحكومة تستعين بجهات فحص مستقلة لتحديد مكونات صادرات المعادن والتأكد من عدم وجود عناصر أرضية نادرة غير مُعلنة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تعني تعليق أو حظر صادرات المعادن بشكل عشوائي، وأن الصادرات التي تستوفي المتطلبات ستستمر بشكل طبيعي.

وتأتي الإجراءات في إطار توجه إندونيسيا لتعزيز معالجة المعادن محليًا والسيطرة على مواردها من العناصر الأرضية النادرة، بعد أن حظرت في السنوات الماضية تصدير بعض المواد الخام مثل خام النيكل والبوكسيت. كما فتحت السلطات تحقيقًا في تصدير غير قانوني لمواد تحتوي على عناصر أرضية نادرة، بعد اتهام ثلاثة أشخاص بإخفاء وجودها في نتائج فحوصات مخبرية للحصول على تصاريح تصدير.

ورغم أن إندونيسيا ليست موردًا رئيسيًا للعناصر الأرضية النادرة أو اليورانيوم، فإن هذه العناصر قد توجد في المنتجات الثانوية الناتجة عن معالجة بعض المعادن، مثل المونازيت الذي ينتج بكميات كبيرة من تعدين القصدير ويمكن استخراج العناصر الأرضية النادرة منه.