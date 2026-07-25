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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية ويحمّل إسرائيل المسئولية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية
أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددًا من القرى، وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراضٍ زراعية ومركبات، واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار، وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان، اليوم "السبت"، رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات المُدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تُعدّ امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذّي التطرف والعنف ضدّ الشعب الفلسطيني وتقوّض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مُحمِّلًا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤوليةَ هذه الاعتداءات.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية المستوطنين الفلسطينيين

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