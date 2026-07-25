ثبات بعد ساعات من التداول.. ماذا حدث للذهب في الصاغة الآن

سجلت أسعار الذهب في مصر؛ استقرارا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية وذلك خلال اليوم 25-7-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب لدرجات مستقرة في معاملات مساء اليوم بعد صعود خلال يومين.

تحركات الذهب

وسجل سعر الذهب زيادة اقتربت من 40 جنيه في المتوسط على مدار يومين داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5990 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6845 جنيها للشراء و 6788 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6275 جنيها للشراء و 6222 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5990 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5134 جنيها للشراء و 5091 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47.92 ألف جنيه للشراء و 47.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4053 دولار للشراء و 4052 دولار للبيع.