وزير التعليم الهندي يتقدم باستقالته عقب احتجاجات ضد تسريب الامتحانات

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أعلن وزير التعليم الهندي دارميندرا برادان اليوم /السبت/ تقديم استقالته ،في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بإقالته من منصبه لمسئوليته في أزمة تسريب الامتحانات.

وقال برادان - في منشور عبر منصة "إكس" أوردت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) مقتطفات منه - إنه "بعث خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي"، مؤكدا احترامه الكامل لطموحات الشباب الهندي ومشاعره وتوقعاته المشروعة.

وعمت أجواء من الفرحة في صفوف آلاف المحتجين من الشباب والطلاب الذين تجمعوا في وسط دلهي ومناطق آخرى فور ورود أنباء استقالة برادان.

كان المحتجون قد طالبوا بإجراء محاسبة عقب حدوث تسريب وبيع لاختبارات القبول في كليات الطب التي أثرت على نحو مليوني طالب.