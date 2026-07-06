أحمد عبد القادر في أحدث ظهور بعد التجديد مع الكرمة العراقي

شارك أحمد عبد القادر، لاعب الكرمة العراقي صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر أحمد عبد القادر رفقة زوجته في اجواء رومانسية جمعتهما.

وأعلن نادي الكرمة العراقي استمرار اللاعب أحمد عبد القادر، في الموسم الجديد بعد أنباء مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز معه.

وشاركت الصفحة الرسمية لنادي الكرمة العراقي استمرار احمد عبد القادر في صفوف الفريق.

وكان قد كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب الكرمة العراقي والأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك.

وأوضح أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن فكرة تعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر أصبحت مستبعدة في الوقت الحالي، ليغلق الباب أمام التكهنات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى القلعة البيضاء.