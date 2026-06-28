تعددت الأسباب والموت واحد.. نجوم رياضة فارقوا الحياة في 2026

شهد عام 2026 رحيل عدد من نجوم الرياضة في مختلف الالعاب سواء من الأبطال الأولمبيين الشباب أو من أساطير الرياضة المصرية السابقين.

وكان آخر الاعبين المتوفين نجم المصارعة الرومانية جمال عبد الناصر بطل أفريقيا ولاعب المنتخب المصري للمصارعة واللاعب الأولمبي.

وتوفي فجر اليوم الأحد 28 يونيو 2026 عن عمر 27 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة ومفاجئة نُقل على إثرها للمستشفى ولكن باءت محاولات إنقاذه بالفشل.

كما توفي مصطفى رياض اسطورة ـنادي الترسانة ومنتخب مصر الأسبق في 24 فبراير 2026 عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل أحد الهدافين التاريخيين للدوري المصري

كما توفي لاعب مركز شباب البكاري والذي فارق الحياة في 25 يناير 2026 إثر إصابة مروعة داخل الملعب حيث ارتطم بحارس المرمىأثناء مباراة فريقه ضد نادي الشيخ زايد في دوري القسم الرابع

كما توفي معتصم زكريا ناشئ نادي عمال المنصورة عن عمر يناهز 14 عاماً في توفي في فبراير 2026 إثر حادث سير أليم

وتوفي ممدوح إبراهيم نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق فترة الثمانينيات والذي توفي في يونيو 2026