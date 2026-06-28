سبب الوفاة وموعد الجنازه وأبرز انجازاته.. رحيل نجم المصارعه جمال عبدالناصر

توفى جمال عبد الناصر لاعب منتخب المصارعة وبطل الأولمبياد صباح اليوم، عن عمر يناهز 27عاما



وأعلن سكرتير اتحاد المصارعة عن وفاة اللاعب صباح اليوم

سبب وفاة اللاعب

وتوفي اللاعب بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات ولكن فشلت كل المحاولات لإنقاذه ليتوفى صباح اليوم الأحد.

موعد الجنازة والدفن

واقيمت صلاة الجنازة على جثمان اللاعب الأولمبي الراحل جمال عبد الناصر بعد صلاة العصر اليوم الأحد في مسجد عمرو والدفن بمقابر الأسرة في مقابر النخال.

وزير الرياضة ينعى جمال عبدالناصر

ونعى رئيس الاتحاد وفاة اللاعب جمال عبد الناصر الذي شارك فى عدة بطولات آخرها أولمبياد باريس 2024 عبر صفحته :“ انا لله وانا اليه راجعون.. اللهم ارحمه برحمتك واغفر له وأسكنه فسيح جناتك”





كما نعى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والقيادات والعاملون بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة اللاعب الأوليمبي وبطل الألعاب الإفريقية أكرا 2023 في المصارعة الحرة لوزن 57 كجم، جمال عبد الناصر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أبرز انجازات الراحل جمال عبدالناصر

وتوفي جمال عبد الناصر، لاعب المنتخب المصري للمصارعة، فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 27 عامًا، بعد مسيرة رياضية حافلة على مستوى القارة الإفريقية.

وحقق الراحل العديد من البطولات والالقاب حيث كانت مسيرته مليئة بالميداليات القارية، التي شملت مشاركته في بطولة إفريقيا للمصارعة وحصد 5 ميداليات خلال مشاركاته، أبرزها الميدالية الذهبية في نسخة 2022 (المغرب)، وفضية 2023 (تونس)، وبرونزيات أعوام 2018 و2019 و2020.

كما شارك في دورة الألعاب الإفريقية وحقق ميداليتين خلال مشاركاته، بما في ذلك الميدالية الذهبية في منافسات الوزن.

كما شارك في أولمبياد باريس ممثلاً لمنتخب مصر.

ويعد أبرز إنجازات جمال عبد الناصر تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 57 كجم بدورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت في أكرا، غانا، عام 2023.