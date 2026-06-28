الميركاتو الصيفي يشتعل.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة بانجورا والاتحاد السكندري يفاوض أبو جبل

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية نشاطًا ملحوظًا داخل أندية الدوري المصري، في ظل سعي الفرق لتدعيم صفوفها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث تكثفت التحركات خلال الساعات الأخيرة لحسم عدد من الصفقات المهمة.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب الغيني بانجورا، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الميركاتو الصيفي، وسط رغبة في إنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وفي الوقت نفسه، فتح نادي الاتحاد السكندري خطوط اتصال مع الحارس محمد أبو جبل، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه التحركات ضمن سباق قوي بين أندية الدوري المصري لإبرام صفقات مؤثرة، في ظل المنافسة المنتظرة خلال الموسم المقبل، بينما تواصل الإدارات العمل على إنهاء الملفات المفتوحة قبل غلق باب القيد الصيفي.