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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة يفتح بابًا جديدًا للصادرات

الرمال السوداء
الرمال السوداء
حسن رضوان

أشاد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة وتعظيم القيمة المضافة لها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، لأنها تستهدف الانتقال من مجرد استغلال الموارد الطبيعية إلى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية وتصديرية مرتفعة.

وقال سمير، في تصريح خاص  لـ"صدي البلد"، إن توطين الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يمثل فرصة لتعظيم العائد من موارد تمتلكها مصر، من خلال إقامة صناعات تحويلية متقدمة بدلًا من الاعتماد على تصدير الخامات، بما يرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

زيادة الصادرات وتوفير موارد دولارية

وأضاف أن التوسع في هذه الصناعات يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير موارد دولارية، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية في مجالات التعدين والتصنيع والهندسة والتكنولوجيا.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن أهمية العناصر الأرضية النادرة تتزايد عالميًا بسبب دخولها في العديد من الصناعات الحديثة، ومنها الإلكترونيات والطاقة المتجددة والبطاريات، وهو ما يجعل الاستثمار في استخراجها وتصنيعها محليًا فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر داخل سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن تعظيم القيمة المضافة يتطلب جذب استثمارات صناعية متخصصة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير حوافز للمستثمرين، وربط مشروعات استخراج الخامات بمجمعات صناعية قادرة على إنتاج منتجات وسيطة ونهائية.

وشدد أحمد سمير على ضرورة أن تتكامل هذه التوجهات مع خطة الدولة لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة البطاريات ومهمات الكهرباء، بما يخلق سلسلة قيمة صناعية متكاملة تبدأ من الموارد المحلية وتنتهي بمنتجات قابلة للتصدير.

وأكد أن الاقتصاد المصري يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة وتوفر النقد الأجنبي، معتبرًا أن توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة يمكن أن يكون أحد المسارات المهمة لتحقيق هذا الهدف.

واختتم تصريحاته قائلًا: «المطلوب ألا نصدر ثرواتنا في صورتها الخام، وإنما نصنعها ونضيف إليها القيمة داخل مصر، ثم ننافس بها في الأسواق العالمية».

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ صناعات الرمال السوداء

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