«سبل حماية الأسرة وصيانة الهوية» عنوان مؤتمر الإفتاء الدولي 2 سبتمبر المقبل

تنظم دار الإفتاء المصرية، ممثلة في الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرها الدولي الحادي عشر، تحت عنوان "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية"، وذلك على مدار يومين متتاليين، الأربعاء والخميس الموافقين 2، 3 من شهر سبتمبر المقبل 2026م.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على مواكبة أبرز القضايا التي تمس واقع الأسرة المسلمة في ظل ما يشهده العالم من تحولات فكرية واجتماعية وتقنية متسارعة، حيث يستهدف المؤتمر مناقشة أبرز التحديات والتحولات الكبرى التي تواجه مؤسسة الأسرة في العصر الراهن، واستشراف آفاق مستقبلها، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بحمايتها من عوامل التفكك والانحلال، وتعزيز أواصر تماسكها الداخلي، وصون هويتها الدينية والثقافية من محاولات الطمس أو التذويب.

وينتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة نخبة واسعة من العلماء والمفتين والمتخصصين في الشأن الأسري من مختلف دول العالم الإسلامي، وذلك من خلال جلسات علمية وحوارية تتناول القضية الأسرية من زاوية إفتائية دقيقة، بما يعكس دور دار الإفتاء المصرية الريادي في تقديم رؤى شرعية معاصرة تواكب مستجدات الواقع دون التفريط في الثوابت الدينية والأخلاقية للمجتمع المسلم.

أهداف المؤتمر

وتندرج فعاليات هذا المؤتمر ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بهدف بناء الوعي الإسلامي الرشيد، ومد جسور التواصل العلمي بين دور الإفتاء المختلفة حول العالم، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الأسرة المسلمة بمنهجية علمية رصينة ومقاربة إفتائية متوازنة.