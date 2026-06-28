علي علوان.. من المونديال إلى رادار الأهلي.. من هو المهاجم الأردني المرشح لتدعيم هجوم القلعة الحمراء؟

دخل اسم المهاجم الأردني علي علوان دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة بعدما كشفت تقارير إعلامية عن إرسال القلعة الحمراء عرضًا رسميًا إلى نادي السيلية القطري للتعاقد مع اللاعب في خطوة تعكس رغبة الإدارة في تدعيم الخط الهجومي بعناصر تمتلك الحسم والخبرة التهديفية.

وبينما لم يُحسم مصير الصفقة حتى الآن فإن تحرك الأهلي الرسمي فتح الباب أمام التساؤلات حول هوية اللاعب الذي أصبح حديث الوسط الكروي العربي مؤخرًا خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأردني في كأس العالم 2026.

أول أهداف الأردن في المونديال

برز اسم علي علوان بقوة بعدما سجّل أول أهداف المنتخب الأردني في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليضع اسمه في سجلات الكرة الأردنية والعربية ويجذب الأنظار إليه من أندية عدة داخل وخارج المنطقة.

ويُنظر إلى اللاعب باعتباره أحد أهم المهاجمين في جيل "النشامى" الحالي بفضل قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص واللعب في أكثر من مركز هجومي.

بداية مختلفة.. من الأحياء الشعبية إلى الوحدات

ولد علي إياد علي علوان في العاصمة الأردنية عمان عام 2000 ونشأ في بيئة بسيطة حيث كان والده يعمل في المهن اليومية لتوفير احتياجات الأسرة قبل أن يكتشف موهبته الكروية مبكرًا.

بدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي الوحدات حيث كان يقطع المسافات سيرًا على الأقدام من أجل حضور التدريبات قبل أن ينتقل لاحقًا إلى شباب الأردن ثم يعود مجددًا للوحدات قبل أن يلفت الأنظار بقوة خلال فئاته السنية.

ومع انتقاله إلى نادي الجزيرة الأردني بدأ علوان في بناء اسمه بشكل احترافي حيث ظهر بشكل لافت وتطور مستواه تدريجيًا حتى صعد للفريق الأول.

احتراف خارجي وتجارب متعددة

بدأت رحلة الاحتراف الخارجي للاعب عام 2022 عندما انتقل إلى نادي الشمال القطري حيث خاض عشرات المباريات في دوري نجوم قطر وقدم مستويات جيدة في تجربة أكسبته خبرة قوية في الملاعب الخليجية.

لاحقًا خاض تجربة إعارة مع نادي الخور قبل أن ينتقل إلى الدوري الماليزي مع نادي سلاغور حيث واصل تسجيل الأهداف واكتساب الخبرة في بيئات كروية مختلفة.

وفي عام 2025 انتقل إلى نادي الكرمة العراقي ليواصل رحلته الاحترافية في الدوري العراقي الممتاز قبل أن يعود بقوة إلى الواجهة عبر مشاركاته الدولية مع المنتخب الأردني.

نجم المنتخب الأردني وأرقام لافتة

على المستوى الدولي أصبح علي علوان أحد الركائز الأساسية في المنتخب الأردني منذ عام 2020 حيث شارك في عشرات المباريات الرسمية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وخاض اللاعب ما يقرب من 57 مباراة دولية سجل خلالها 27 هدفًا وهو رقم يعكس فعاليته الهجومية وقدرته على الحسم في المباريات الكبرى.

كما توج بلقب هداف كأس العرب 2025 بعدما سجل 6 أهداف وكان أحد أبرز نجوم البطولة وساهم في وصول منتخب الأردن إلى المباراة النهائية.

أسلوب لعبه.. مهاجم متعدد الأدوار

يمتاز علي علوان بقدرته على اللعب كمهاجم صريح أو جناح هجومي إلى جانب مرونته التكتيكية التي تسمح له بالتحرك بين الخطوط وصناعة الفرص إضافة إلى قدرته على التسجيل من أنصاف الفرص.

وبدأ مسيرته في بعض المراكز الدفاعية والهجومية قبل أن يستقر كمهاجم وهو ما ساعده على تطوير فهمه التكتيكي داخل الملعب بشكل كبير.

الأهلي يدخل على الخط

تحرك الأهلي للتعاقد مع اللاعب يعكس بحث الإدارة عن مهاجم يمتلك خبرة دولية وقدرة على التأقلم السريع خاصة مع تنوع تجاربه بين الدوريات العربية والآسيوية.

ووفقًا للتقارير فإن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى بعدما أرسل الأهلي عرضًا رسميًا إلى نادي السيلية القطري بينما لم يُحسم الاتفاق النهائي بعد في ظل وجود اختلافات محتملة حول المقابل المالي.