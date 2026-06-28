حلم المونديال يتوقف عند دور المجموعات.. ماذا قدم الأردن في مشاركته التاريخية؟

أسدل منتخب الأردن الستار على أول مشاركة في تاريخه بنهائيات كأس العالم 2026 بعدما ودع البطولة من دور المجموعات عقب ثلاث هزائم متتالية كان آخرها أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في مواجهة أظهر خلالها " النشامى " شخصية قوية لكن الأخطاء الدفاعية وغياب الخبرة حرما الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية.

ورغم انتهاء المشوار دون أي نقطة فإن المنتخب الأردني ترك انطباعًا جيدًا في ظهوره الأول على المسرح العالمي بعدما نجح في التسجيل خلال جميع مبارياته وقدم فترات مميزة أمام منتخبات تمتلك خبرات كبيرة في البطولات الدولية.

مشوار انتهى بلا نقاط

استهل المنتخب الأردني مشواره بخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1 قبل أن يسقط بصعوبة أمام الجزائر 2-1 في مباراة كانت نقطة التحول في مشواره ثم اختتم مشاركته بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة العاشرة دون رصيد.

ورغم النتائج أظهر المنتخب قدرة على صناعة الفرص والوصول إلى مرمى المنافسين إلا أن الأخطاء الدفاعية خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة كلفته استقبال أهداف حاسمة في المباريات الثلاث.

السلامي: قدمنا كل ما نملك

وعقب نهاية اللقاء أكد المدير الفني جمال السلامي أن فريقه خاض البطولة بروح قتالية مشيرًا إلى أن الأخطاء كانت السبب الرئيسي في عدم تحقيق نتائج أفضل.

وأوضح أن اللاعبين نجحوا في مجاراة منتخب الأرجنتين خاصة في الشوط الثاني وأن الفريق كان قريبًا من تعديل النتيجة بعد هدف موسى التعمري قبل أن يحسم بطل العالم المباراة بالهدف الثالث.

وأشار السلامي إلى أن استقبال هدفين من كرات ثابتة وهدف من ركلة جزاء يعكس حجم الأخطاء التي وقع فيها الفريق مؤكدًا في الوقت نفسه فخره بما قدمه اللاعبون طوال رحلة التأهل والمشاركة في كأس العالم.

وحول مستقبله مع المنتخب الأردني اكتفى المدرب المغربي بالتأكيد على ارتباطه بعقد مع الاتحاد الأردني لكرة القدم مؤجلًا الحديث عن مستقبله إلى وقت لاحق.

التعمري يرد داخل الملعب

كان موسى التعمري أحد أبرز لاعبي الأردن في المواجهة الأخيرة بعدما شارك في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده ليصبح أول لاعب أردني يهز شباك الأرجنتين في كأس العالم.

وحصل التعمري على تقييم 7.6 وفقًا للإحصائيات ليكون أفضل لاعبي الأردن وثالث أعلى لاعبي المباراة تقييمًا خلف ليونيل ميسي وسيسلو بعدما شكل مصدر الخطورة الأبرز على الدفاع الأرجنتيني.

وجاء هدف التعمري بمثابة رد عملي على الانتقادات التي طالته عقب مباراتي النمسا والجزائر مؤكدًا قيمته كأحد أبرز نجوم الكرة الأردنية.

التعمري: فرطنا في فرصة تاريخية

وأبدى نجم النشامى حزنه لعدم استغلال فرصة التأهل إلى الدور التالي مؤكدًا أن المنتخب كان قادرًا على تحقيق إنجاز تاريخي.

وأشار إلى أن مواجهة الجزائر كانت نقطة التحول معتبرًا أن الحظ لم يقف إلى جانب الفريق في اللحظات الحاسمة إلى جانب تأثير الإرهاق الناتج عن طول فترة الإعداد.

وأكد التعمري أن المنتخب اكتسب خبرات كبيرة من المشاركة الأولى في كأس العالم معربًا عن ثقته في أن ظهور الأردن بالمونديال لن يكون الأخير موجهًا الشكر إلى الجماهير التي ساندت الفريق طوال البطولة.

الدفاع كلمة السر في الخروج

وكشفت الإحصائيات أن خط الدفاع كان الحلقة الأضعف في صفوف المنتخب الأردني أمام الأرجنتين بعدما حصل الحارس يزيد أبو ليلى وعدد من المدافعين على أقل التقييمات في المباراة وهو ما يعكس حجم المعاناة الدفاعية التي عاشها الفريق.

في المقابل ظهر لاعبو الوسط والهجوم بصورة أفضل نسبيًا بينما نجح علي العزايزة وإحسان حداد في تقديم أداء مقبول وأسهم الأخير في صناعة هدف الأردن الوحيد.

تجربة تستحق البناء عليها

ورغم الخروج المبكر فإن المشاركة الأردنية في كأس العالم تبقى محطة تاريخية في مسيرة الكرة الأردنية بعدما نجح "النشامى" في بلوغ النهائيات للمرة الأولى وقدموا أداءً منح الجماهير الأمل بإمكانية المنافسة مستقبلًا.

وربما لم تتحقق النتائج التي حلم بها الشارع الأردني لكن التجربة كشفت عن منتخب يملك شخصية واضحة ولاعبين قادرين على التطور وهو ما يجعل هذه المشاركة نقطة انطلاق نحو استحقاقات قارية وعالمية أكثر طموحًا في السنوات المقبلة.