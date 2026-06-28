أحمد جلال: السلامي يفخر بإنجاز الأردن أمام الأرجنتين رغم الخروج من المونديال

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن تصريحات جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، تعكس فخره بما قدمه «النشامى» خلال مشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026، رغم انتهاء مشوارهم في البطولة.

وقال جلال إن السلامي شدد على أن منتخب الأردن أصبح المنتخب الوحيد الذي نجح في هز شباك منتخب الأرجنتين خلال النسخة الحالية من كأس العالم، معتبرًا أن هذا الأمر يُحسب للاعبين ويؤكد الشخصية التي ظهر بها الفريق أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وأضاف أن مدرب الأردن أشاد بالتجربة التي اكتسبها لاعبوه في أول مشاركة مونديالية، مؤكدًا أن هذه الخبرات ستكون نقطة انطلاق مهمة لتطور الكرة الأردنية خلال السنوات المقبلة.



