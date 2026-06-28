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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال: السلامي يفخر بإنجاز الأردن أمام الأرجنتين رغم الخروج من المونديال

منتخب الأردن
منتخب الأردن
يمنى عبد الظاهر

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن تصريحات جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، تعكس فخره بما قدمه «النشامى» خلال مشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026، رغم انتهاء مشوارهم في البطولة.

وقال جلال إن السلامي شدد على أن منتخب الأردن أصبح المنتخب الوحيد الذي نجح في هز شباك منتخب الأرجنتين خلال النسخة الحالية من كأس العالم، معتبرًا أن هذا الأمر يُحسب للاعبين ويؤكد الشخصية التي ظهر بها الفريق أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وأضاف أن مدرب الأردن أشاد بالتجربة التي اكتسبها لاعبوه في أول مشاركة مونديالية، مؤكدًا أن هذه الخبرات ستكون نقطة انطلاق مهمة لتطور الكرة الأردنية خلال السنوات المقبلة.


 

جمال السلامي الناقد الرياضي أحمد جلال لمنتخب الأردن كأس العالم 2026 منتخب الأرجنتين

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