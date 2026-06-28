منتخب الأرجنتين يتفوّق على الأردن بثنائية فى الشوط الأول

فرض منتخب الأرجنتين سيطرته على مجريات الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب الأردن، بعد ما أنهى النصف الأول من اللقاء متقدمًا بهدفين دون رد، في المباراة المقامة على ملعب دالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الأرجنتيني لتأكيد تفوقه ومواصلة مشواره بقوة.

هدف أول يمنح الأفضلية

نجح منتخب الأرجنتين في افتتاح التسجيل عند الدقيقة التاسعة عشرة، بعدما أطلق جيوفاني لو سيلسو تسديدة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يمين حارس مرمى الأردن، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية بعد أداء هجومي مميز وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء.

لاوتارو يعزز النتيجة

واصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه على دفاعات الأردن، حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والثلاثين، تولى تنفيذها لاوتارو مارتينيز بنجاح، ليضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده، كما سجل بذلك أول أهدافه في مشاركاته ببطولة كأس العالم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بثنائية نظيفة.

تشكيل المنتخبين

بدأ منتخب الأرجنتين المباراة بتشكيل ضم: مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه تاليافيكو، سينسي، أوتاميندي، سيميوني، ثم باز، باريديس، بالاسيو، لو سيلسو، ولاوتارو مارتينيز، وألفاريز.

في المقابل، خاض منتخب الأردن اللقاء بتشكيل مكون من: أبو ليلى في حراسة المرمى، وأبو ذهب، العرب، نصيب، أبو طه، والروابدة، والرشدان، وحداد، والفخوري، وعلوان، وعزايزة.

ويدخل المنتخبان هذه المواجهة بأهداف مختلفة، حيث يسعى منتخب الأرجنتين إلى إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة، بينما يأمل منتخب الأردن في تقديم أداء قوي ومحاولة العودة في الشوط الثاني وتقليص الفارق أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب