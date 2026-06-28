إنجاز تاريخي .. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا في كأس العالم

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا جديدًا في مسيرته بكأس العالم، بعدما خاض مباراته رقم 25 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، خلال مواجهة منتخب البرتغال أمام كولومبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمونديال 2026.

وبهذا الظهور، عادل رونالدو رقم الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد 25 مباراة، بينما يتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 مباراة.

ويأتي ميروسلاف كلوزه في المركز الثالث برصيد 24 مباراة، يليه باولو مالديني، الذي خاض 23 مباراة في البطولة.

وعلى مستوى نتيجة اللقاء، اكتفى المنتخبان البرتغالي والكولومبي بالتعادل السلبي، في مباراة حسمت صدارة المجموعة الحادية عشرة لصالح منتخب كولومبيا.

ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تأهل منتخب البرتغال وصيفًا برصيد 5 نقاط، فيما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل منتخب أوزبكستان جدول الترتيب دون أي نقاط.