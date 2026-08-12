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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تتمسك بتصميم آيفون الزجاجي في 2027 رغم تقارير الإلغاء

آبل تتمسك بتصميم آيفون الزجاجي في 2027
آبل تتمسك بتصميم آيفون الزجاجي في 2027
لمياء الياسين

لطالما أشارت الشائعات إلى أن شركة آبل تعمل على تصميم جديد لهاتف آيفون مصنوع بالكامل من الزجاج بمناسبة الذكرى السنوية العشرين العام المقبل. 
قامت شركة جيفريز، وهي شركة مقرها وول ستريت، اليوم بتخفيض تصنيف أسهم شركة أبل إلى "أداء ضعيف"، حيث أشار المحلل إديسون لي إلى احتمال إلغاء إعادة تصميم هاتف آيفون بمناسبة الذكرى العشرين كسبب رئيسي لذلك.

طرح أجهزة آيفون بأسعار أعلى

يرجع هذا التراجع في التقييم إلى الشكوك حول إلغاء شركة آبل لهاتف آيفون المصنوع بالكامل من الزجاج. ورغم أن التقارير أشارت إلى أن المشروع كان قيد التطوير منذ عام ٢٠٢٥، وترددت شائعات عن إطلاقه في وقت مبكر من عام ٢٠٢٧، إلا أن آبل لم تُعلّق على هذه التكهنات

يمثل القرار  "انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لطرح أجهزة آيفون بأسعار أعلى وسط ارتفاع تكاليف الذاكرة".

أسباب إضافية 

ويشير لي أيضاً إلى استراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة آبل وارتفاع تكاليف مكونات هاتف آيفون 19 برو كأسباب إضافية لخفض تصنيف أسهم الشركة يعد من غير الواضح  ما إذا كان متوقع أن عملية إعادة التصميم بأكملها قد تم تأجيلها، أم أن جوانب محددة فقط قد تم تأجيلها.
فسيأتي وقت، ربما في المستقبل القريب جدًا، ترتفع فيه الأسعار بشكلٍ مبالغ فيه مما سيجعل المستهلكين سيتوقفون عن شراء المنتجات الجديدة. ما لم تبدأ شركات التكنولوجيا الكبرى بمعالجة مشكلة تكلفة المكونات بجدية، وستواجه انخفاضًا حادًا في هوامش أرباحها ولا يمكنها الاستمرار في تحميل المستهلكين هذه الأسعار الباهظة.


على سبيل المثال، يُشتبه منذ فترة في أن شركة آبل لن تتمكن من إزالة فتحة "الجزيرة الديناميكية" بالكامل العام المقبل. وبالتالي، لن يكون من الممكن إنتاج شاشة "زجاجية بالكامل". ولكن ربما لا يزال التصميم المنحني رباعيًا الذي ترددت شائعات عنه قيد التطوير.

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