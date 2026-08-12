كليكس تطرح لوحة مفاتيح Power Keyboard بأسلوب بلاك بيري لجميع الهواتف مقابل 99 دولارًا

بدأت شركة "كليكس تكنولوجي" (Clicks Technology) الناشئة في شحن لوحة المفاتيح الخارجية Power Keyboard، المدعومة بتقنية MagSafe، بسعر 99 دولارًا، بعد تأخيرات سابقة، مع إتمام شحن 75% من الطلبات المسبقة للدفعة الأولى حتى الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "تك كرانش"، فإن هذه اللوحة المنزلقة المزودة بأزرار لمسية، صممت للعمل مع مجموعة من الأجهزة المختلفة، وتوفر تجربة كتابة مشابهة لهواتف بلاك بيري الكلاسيكية.

تصميم قابل للتكيف مع أحجام الهواتف المختلفة

أوضح التقرير أن لوحة المفاتيح الجديدة تتميز بقدرتها على التكيف مع أحجام الهواتف المختلفة، سواء كانت طرازات قياسية أو الإصدارات الأكبر مثل Ultra أو Pro Max، ويمكن استخدامها في وضعين رأسي أو أفقي.

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز يأتي مع بطارية مدمجة بسعة 2,150 ميللي أمبير في الساعة، بدلاً من سحب الطاقة من الهاتف عبر منفذ USB-C كما في الإصدارات السابقة، مع أبعاد تبلغ 119.7 × 76.6 × 15.2 ملم ووزن 180 جرامًا، مما يمنحه ملفًا جانبيًا أنحف من بعض حزم البطاريات الملحقة.

مشكلات في التوازن وسهولة الحمل للهواتف الكبيرة

ذكرت المراجعة التي أجراها الموقع أن اللوحة تعاني من نفس مشكلة الإصدارات السابقة، حيث تجعل الهاتف ثقيلًا في الجزء العلوي وصعب الإمساك به في الوضع الرأسي، خاصة مع الهواتف الكبيرة مثل iPhone 17 Pro Max وPixel 10 XL.

كما أشار التقرير إلى أن الجهاز قد لا يتناسب بسهولة مع جيوب الملابس، وقد ينزلق لوحته أثناء محاولة وضعه في الجيب بسرعة، بالإضافة إلى صعوبة استخدامها مع غطاء حماية سميك للهاتف، مما استدعى إزالة الغطاء أثناء الاختبار.

مزايا التخصيص والشحن اللاسلكي

لفت التقرير إلى أن لوحة المفاتيح توفر إضاءة خلفية قابلة للتعديل (LED backlight)، وإمكانية تخصيص واسعة عبر تطبيق Clicks المصاحب، حيث يمكن للمستخدمين تفعيل زر Clicks ليعمل كزر Tab، أو تشغيل "وضع المؤشر" (Cursor Mode) لتحويل بعض الحروف إلى مفاتيح اتجاه لتحريك المؤشر على الشاشة.

كما تتيح اللوحة الشحن اللاسلكي للأجهزة التي تدعم MagSafe وQi2، مع إمكانية تعطيل الشحن اللاسلكي بالكامل للحفاظ على طاقة البطارية للوحة المفاتيح فقط، أو تخصيص جزء من البطارية لهذا الغرض.

اختصارات متقدمة وتوافق مع أجهزة متعددة

أشار التقرير إلى إمكانية إنشاء اختصارات لأزرار الأرقام لتنفيذ أوامر مثل التحكم في مستوى الصوت، أو تشغيل الفيديو/إيقافه، أو التمرير لأعلى ولأسفل، بالإضافة إلى إمكانية ربط اختصارات Apple Shortcuts بمفاتيح معينة لتنفيذ مهام مثل بدء مكالمة، أو تشغيل الفلاش، أو إرسال رسائل.

وذكرت الشركة أنها اختبرت الجهاز مع عدة طرازات هواتف، بما في ذلك iPhone Air و17 Pro و17 Pro Max وPixel 9 وGalaxy Fold وأجهزة أندرويد أخرى، كما يمكن استخدام لوحة المفاتيح مع أي جهاز يدعم لوحات المفاتيح الخارجية عبر البلوتوث، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية ونظارات الواقع المعزز مثل Apple Vision Pro.

خطط مستقبلية لهاتف ذكي ببلاكي بيري

أوضح التقرير أن هذا الجهاز يُعد بمثابة مقدمة لما ستقدمه الشركة لاحقًا هذا العام، عندما تطلق أول هاتف ذكي لها، Clicks Communicator، والذي سيأتي أيضًا بلوحة مفاتيح فعلية.

ورأت المراجعة أنه بالنسبة لأولئك الذين يشتاقون بشدة لأجهزة بلاك بيري، فإن لوحة Power Keyboard تُعد خيارًا مؤقتًا وبسعر معقول نسبيًا حتى موعد إطلاق الهاتف، مشيرة إلى أن النماذج الأولية للهاتف كانت أسهل في الاستخدام خلال معرض CES في يناير الماضي، حيث يسهل على الشركة تصميم جهاز مريح عندما تتحكم بجميع المواصفات التقنية بدلاً من تقديم منتج يتوافق مع هواتف بأوزان وأحجام مختلفة.