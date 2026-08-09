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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن ميزة HiLight في Pixel 11 لتخصيص ألوان المكالمات

Pixel 11
Pixel 11

كشفت تسريبات جديدة عن ميزة مرتقبة في هواتف Google Pixel 11، تحمل اسم HiLight، تتيح للمستخدمين تخصيص لون مختلف لكل متصل، مع إمكانية إضاءة مؤشر خلفي عند وضع الهاتف مقلوبًا، وذلك وفقًا لما ورد في تحليل لكود تطبيق Google Contacts ونشرته عدة مواقع تقنية .

ميزة HiLight تخلف التسمية السابقة Pixel Glow

أوضحت التقارير أن الميزة التي كانت تُعرف سابقًا باسم "Pixel Glow" ستحمل اسم HiLight رسميًا، وقد ظهرت في مواد تسويقية مسربة لهواتف Pixel 11 Pro و Pixel 11 Pro Fold . 

ويأتي هذا المؤشر الضوئي المدمج في وحدة الكاميرا الخلفية ليُحدث ثورة في طريقة تلقي الإشعارات، حيث يُضيء بألوان مختلفة عندما يكون الهاتف موضوعًا على وجهه (الشاشة لأسفل) .

تخصيص الألوان للمتصلين المفضلين عبر تطبيق جهات الاتصال

كشف تحليل للإصدار التجريبي من تطبيق Google Contacts عن إمكانية ربط ألوان HiLight بأسماء محددة في دفتر العناوين . 

وذكرت المصادر أن المستخدم سيتمكن من الدخول إلى صفحة جهة الاتصال وتخصيص "لون توهج" خاص بها، ليتم التعرف على المتصل بمجرد رؤية اللون دون الحاجة لقلب الهاتف.

قائمة الألوان المتاحة وتفاصيل التشغيل

أشارت التسريبات إلى أن الميزة ستدعم تسعة ألوان مختلفة، تشمل الأزرق والسماوي والأخضر والبرتقالي والوردي والبنفسجي والأزرق المخضر (Teal) والأبيض والأصفر، مع إمكانية تعطيل الميزة بالكامل . 

وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسي للميزة هو إبقاء المستخدم "مطلعًا دون النظر إلى الشاشة" .

دور Gemini في تفعيل المؤشر الضوئي

إلى جانب الإشعارات الواردة من جهات الاتصال، ستضيء ميزة HiLight أيضًا عند التفاعل مع مساعد Google Gemini، مما يعزز من دمج المساعد الذكي في تجربة الهاتف حتى عندما يكون الهاتف في وضع الإغلاق .

الطرح الرسمي في انتظار حدث 12 أغسطس

من المقرر أن تكشف Google عن سلسلة هواتف Pixel 11 رسميًا في 12 أغسطس الجاري، حيث من المتوقع أن تقدم شرحًا وافيًا لكيفية عمل HiLight وما إذا كانت ستقتصر على طرازات Pro أم ستشمل جميع الإصدارات .

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