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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإعلان الرسمي .. تسريب سعة بطارية وسعر هاتف Google Pixel 11

Google Pixel 11
Google Pixel 11
احمد الشريف
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت تسريبات تقنية جديدة نشرها موقع (9to5Google)، نقلاً عن المسرب التقني رولاند كواندت عبر تسريبات التجزئة، عن التفاصيل الكاملة لأسعار سلسلة هواتف "جوجل بكسل 11" (Google Pixel 11) المرتقبة في المملكة المتحدة، إلى جانب سعات البطاريات الرسمية للطرازات الثلاثة وسعة التخزين الأساسية الجديدة.

أسعار هواتف Pixel 11 وإلغاء خيار التخزين الأصغر 

وبحسب ما أورده موقع في تقريره، تتجه شركة جوجل للتخلي تماماً عن سعة التخزين 128 جيجابايت في السلسلة الجديدة، لتصبح سعة 256 جيجابايت هي الخيار الأساسي لجميع الهواتف. 

ووفقاً للتسريبات، سيُطرح هاتف Pixel 11 الأساسي بسعة 256 جيجابايت بسعر 879 جنيهاً إسترلينياً، مقارنة بسعر 899 جنيهاً إسترلينياً للنسخة المماثلة من هاتف Pixel 10 العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هاتف Pixel 11 Pro لسعة 256 جيجابايت سيتوفر بسعر 1,079 جنيهاً إسترلينياً (مقابل 1,099 جنيهاً لسعة 256 جيجابايت السابقة)، بينما يرتفع سعر هاتف Pixel 11 Pro XL لسعة 256 جيجابايت ليبلغ 1,279 جنيهاً إسترلينياً مقارنة بسعر 1,199 جنيهاً إسترلينياً للإصدار السابق.

سعات البطاريات المحدثة بداخل الأجهزة الجديدة

وأفادت التقرير بأن هاتف Pixel 11 الأساسي سيأتي ببطارية سعتها 4,985 مللي أمبير في الساعة، في حين سيضم هاتف Pixel 11 Pro XL بطارية بسعة 5,115 مللي أمبير في الساعة.

وأشار التقرير إلى أن هاتف Pixel 11 Pro يسجل انخفاضاً طفيفاً في سعة البطارية؛ حيث يأتي بسعة 4,850 مللي أمبير في الساعة مقارنة بسعة 4,870 مللي أمبير في الساعة التي قُدمت في هاتف Pixel 10 Pro السابق.

خلفية ارتفاع التكاليف وموعد الإعلان الرسمي

وذكر التقرير التقني أن ارتقاء الأسعار يبدو متوافقاً مع تأكيدات سابقة لشركة جوجل بخصوص ارتفاع تكاليف المكونات وسوق الذاكرة الإضافية، بالرغم من أن التخلي عن سعة 128 جيجابايت يجعل تكلفة الشراء المباشرة متقاربة أو أقل طفيفاً عند مقارنتها بسعات 256 جيجابايت المماثلة في بعض الأسواق.

Google Pixel 11 Google هواتف Pixel 11 Pixel 11

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