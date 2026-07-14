تسريب مواصفات هاتف Google Pixel 11 Pro Fold الجديد وتصميمه الكامل قبل الإعلان الرسمي

كشفت تسريبات مصورة وتقارير تقنية موثوقة عن تفاصيل الهيكل الخارجي وخيارات الألوان والترقيات العتادية لهاتف جوجل القابل للطي المرتقب "بيكسل 11 برو فولد" (Pixel 11 Pro Fold)، وذلك بالتزامن مع ظهور أجهزة السلسلة بالخطأ عبر منصة البيع الإلكتروني "أمازون" (Amazon) قبل حدث الإطلاق الرسمي المقرر في 12 أغسطس المقبل.

تغييرات جذرية في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية

وبحسب ما نقله موقع "أندرويد بوليس" (Android Police) التقني عن حساب التسريبات "Mystic Leaks" عبر منصة تليجرام، حصل هاتف Google Pixel 11 Pro Fold على إعادة تصميم واضحة في الجهة الخلفية؛ حيث أصبحت جزيرة الكاميرا أكثر نحافة وامتداداً لتشغل مساحة أكبر من عرض الغطاء الخلفي مقارنة بالإصدار السابق "Pixel 10 Pro Fold".

وأوضحت الصور المسربة قيام جوجل بنقل الفلاش الضوئي (LED) من الجانب الأيمن ليوضع داخل الزجاج البيضاوي المخصص للعدسات في الجانب الأيسر. وتضم وحدة التصوير الجديدة الكاميرا المقربة (Telephoto) في الجزء العلوي الأيمن، بينما تم نقل العدستين الرئيسية وواسعة الزاوية إلى الجزء السفلي، مع تغيير طفيف في موضع مستشعر التركيز التلقائي (Autofocus).

خيارات الألوان الجديدة ومواصفات البطارية المسربة

وأظهرت التسريبات الرسمية الواردة من قوائم أمازون المبكرة، والتي رصدها موقع "9to5Google"، أن الهاتف القابل للطي سيتوفر بلونين رئيسيين هما الأسود الداكن (Midnight) واللون الأخضر الصنوبري (Pine) المدمج مع إطار معدني خفيف باللون الذهبي المطفي وشعار جوجل المتناسق بنفس الدرجة، مما يمنح الهاتف لمسة جمالية ناعمة.

وعلى مستوى المواصفات الفنية المرافقة للتسريب، أظهرت وثائق الشحن سعة بطارية تبلغ 4,750 مللي أمبير في الساعة (mAh) لهاتف Google Pixel 11 Pro Fold، وهو رقم يقل قليلاً عن التسريبات السابقة التي توقعت سعة 4,800 مللي أمبير، في حين تشير التوقعات إلى اعتماد الهاتف على معالج جوجل الجديد "تينسور جي 6" (Tensor G6) لتعزيز قدرات المعالجة وتوفير وزن أخف وسُمك أكثر نحافة للجهاز.

موعد الإطلاق الرسمي والأسعار المتوقعة

وأشارت التقارير الفنية إلى أن جوجل ستعلن رسمياً عن سلسلة هواتفها الجديدة بالكامل، والتي تضم بيكسل 11 وبكسل 11 برو وبكسل 11 برو إكس إل بجانب هاتفها القابل للطي Pixel 11 Pro Fold، خلال حدث "Made by Google" السنوي في 12 أغسطس 2026، وسط توقعات بإلغاء سعة التخزين الأساسية 128 جيجابايت لتبدأ الأجهزة من سعة 256 جيجابايت مع احتمالية زيادة الأسعار في الأسواق الأوروبية لتبدأ من 1,999 يورو للنسخة القابلة للطي.