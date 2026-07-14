قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير يكشف عن أصعب تحديات المنتخب خلال كأس العالم 2026
شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026
كل ما أشجّع منتخب يخسر .. مصطفى غريب يُعلّق على هزيمة فرنسا
اعتقال 5 ضباط بوزارة الدفاع العراقية على خلفية اتهامات بالفساد
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 4734 قتيلاً و16740 جريحًا
بعد غياب 16 سنة .. إسبانيا إلى نهائي كأس العالم علي حساب فرنسا
بسبب الرطوبة.. الأرصاد تحذر من زيادة الإحساس بحرارة الطقس حتى الإثنين المقبل
لو بطاقتك وقفت .. رابط تظلمات التموين 2026
كأس العالم.. إسبانيا تضيف الهدف الثاني في شباك فرنسا
رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش
التعليم: لا وجود للجان أولاد الأكابر.. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح
استشاري تغذية تحذر من البن المغشوش: آثاره الصحية قد تظهر مع الاستهلاك المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا ستفشل أمريكا في تدمير محطة فأس النووية الإيرانية؟

ايران
ايران

كشف اللواء أ.ح محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن النتائج المحتملة للضربات الأمريكية على محطة فأس النووية الإيرانية هي غلق فتحات التهوية والأبواب لأن هذه المحطة على بعد 500 متر تحت الأرض بينما القنابل الخارقة للتحصينات الأمريكية أقصى مدى لها 100 متر.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إجبار إيران على فتح المضيق هو الهدف الأمريكي التي تسعي لجر طهران للقبول بالحل السياسي.
وأوضح اللواء أ.ح محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أنه لا أمريكا ولا إيران تريدان الوصول للحرب الشاملة ولكنهما يريدان حربا يمكن السيطرة عليها.
وأكد أن كلا الطرفين يرقص في الاتجاه السياسي والعسكري، حيث إن أمريكا تريد مواصلة العمليات العسكرية مع استمرار التفاوض تحت الضغط العسكري.
وواصل: من يتألم أولا يذهب لطاولة التفاوض ويقبل بشروط الطرف الآخر، موضحا أن ترامب لن يضحي ويتوغل بري في إيران لأن كل قواته بالمنطقة 50 ألف فقط ولكنه يواصل تنفيذ ضربات مؤلمة.


واستطرد اللواء أ.ح محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن إيران لا زالت تمتلك 70 % من قدراتها وفقا لتقارير أجنبية، ما يعني أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لم تؤدي إلى النتائج التي تم الإعلان عنها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن إيران تنفذ ضربات ردع متبادل حاليًا وهناك هجمات محسوبة بين الجانبين، ما يعني أن التقارير الإعلامية التي كانت في البداية غير دقيقة.
 

إيران الحرب هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار.. وعليا بهات وصيفة العروس في ليلة بوليوودية ساحرة

زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض «المايسترو» لطارق العلي في الكويت

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض المايسترو لطارق العلي في الكويت

ياسمين صبري

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد