أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مؤكدا أن رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب، يتواجد حاليا في تركيا من أجل إنهاء المفاوضات الخاصة بانتقال النجم المصري إلى صفوف فناربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "خاص وحصري.. وكيل صلاح في تركيا الآن لإنهاء التفاوض على انتقاله إلى نادي فناربخشة"، مضيفا أن رامي عباس يتواجد في تركيا لحسم المفاوضات مع النادي التركي، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل عقب انتهاء مباراة فرنسا وإسبانيا.

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي بات حديث سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي.

وبينما تتسابق الأندية الكبرى للحصول على توقيع قائد منتخب مصر، تتزايد التكهنات بشأن وجهته المقبلة، وسط توقعات بأن يحسم اللاعب قراره النهائي خلال الأسبوعين المقبلين، في واحدة من أكثر الصفقات ترقبًا هذا الصيف.



أنهى محمد صلاح ارتباطه رسميًا مع ليفربول في 30 يونيو الماضي، بعد انتهاء عقده مع "الريدز"، ليغلق صفحة استمرت سنوات شهدت تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، جعلته أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانتهاء عقده، أصبح صلاح لاعبًا حرًا، مما يمنحه حرية كاملة في اختيار وجهته المقبلة دون قيود، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من الأندية للدخول في سباق التعاقد معه.