إمام عاشور: محمد صلاح ساعات بيشغل لنا أغاني عشان نرقص عليها

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".



وقال إمام عاشور :" أنا بحب الفرحة ومع كل انتصار في المونديال كنا بنشغل أغاني وبنرقص "، مضيفا:" محمد صلاح ساعات بيشغل لنا أغاني عشان نرقص عليها ".

وتابع إمام عاشور :" بعد التأهل لدور الـ 16 كلنا كنا مركزين إننا نقدم مباراة كبيرة أما الأرجنتين لكن إحنا اتظلمنا في الماتش ده ولينا ضربة جزاء متحسبتش ".



وأكمل إمام عاشور :" بعد الماتش كنا زعلانين إننا متأهلناش وكسبنا "، مضيفا:" انا من محبي رونالدو مش ميسي ".