إمام عاشور: والدتي كانت عايزة تتخانق مع زيكو عشان زقني في الاحتفال بجولي الأول بالمونديال

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال إمام عاشور :" ناس كتير كانت فاكرة إننا هنروح المونديال نلعب 3 ماتشات ونرجع والكلام ده مقصرش فينا خالص لكنه كان دافع لينا إننا نكمل في البطولة ".

وتابع إمام عاشور :" قبل وبعد كل ماتش بتواصل مع وأسرتي وأمي مش بتشوف ماتشات خالص وبتقلق شوية لو حد خبطني وممكن تخش تجيبه من التليفزيون ".



وأكمل إمام عاشور :" والدتي كانت عايزة تتخانق مع زيكو عشان هو زقني بعد أول جون جبته في المونديال وإحنا بنحتفل ".

ولفت إمام عاشور :" الجول التاني اللي جبته حطيب دماغي في الكورة ومشفتش الكورة جت جول ولا لأ ولقيتها في الشبكة والطبيعي إنه أحطها في الزاوية البعيدة لكنها جت في الزاوية القريبة ".