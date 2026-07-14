إمام عاشور هيمضي لمين.. مفاجأة ينتظرها عشاق النادي الأهلي

يتابع عشاق كرة القدم، وتحديدا مشجعي النادي الأهلي، التفاصيل النهائية بشأن تجديد التعاقد مع بعض النجوم، منهم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، والذي ظهر بأداء مميز مع المنتخب خلال بطولة كأس العالم 2026.

وخلال الساعات الماضية خرجت أخبار كثيرة بخصوص أن هناك أندية خارجية يريد التعاقد مع إمام عاشور، والجميع لم يعلم موقف إمام الشخصي.

إمام عاشور

وعرضت خلال الدقائق الماضية، برمو حلقة إمام عاشور، مع الإعلامية منى الشاذلي، وأن من ضمن الحوار سؤال حول مستقبل إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، وأن الجميع ينتظر حلقة اليوم لمتابعة رد إمام على سؤال منى الشاذلي.

إمام عاشور

وأكد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن هناك العديد من التفاصيل التي سيتحدث عنها بشأن كأس العالم وما قدمه المنتخب خلال البطولة.

وأضاف إمام عاشور، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الكابتن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وعمر مرموش، يحبان الاستماع إلى أغاني المهرجانات.

وجهة إمام عاشور



وطرحت منى الشاذلي، خلال برومو الحلقة، تساؤلات حول وجهة إمام عاشور الكروية خلال الفترة المقبلة، والنادي الذي قد يوقع له مستقبلًا.

كما تحدث، خلال برومو الحلقة، عن زوجته ودورها في حياته، مؤكدًا أنه يقبّل الدبلة بعد كل هدف يسجله.

من جانبه أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن الساعات الأخيرة الماضية شهدت جلسة بين إمام عاشور ومسئولي النادي الأهلي من أجل مناقشته حول تمديد عقده وزيادة راتبه.

وأضاف هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن": " وصل عرض الأهلي بالمكافآت إلى 35 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما رفضه إمام عاشور وطلب مناقشة عروض رحيله، إذ تلقى اللاعب عروضا مغرية تصل بقيمة 3 أضعاف الراتب الذي سيتقضاه مع الأهلي".

واختتم حتحوت: "إمام يمتلك عروضا إنجليزية وخليجية وأمريكية وطلب مناقشتها مع وكيل أعماله في الأيام المقبلة".