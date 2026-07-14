قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة لتخفيف قيود عبور مواطني جبل طارق
هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة
مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل
اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟
الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل
الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة
وليد توفيق في حوار خاص لـ«صدى البلد»: «شكثر مشتاق» ذكرتني بشقيقي الراحل.. وأفكر في العودة إلى السينما
أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف.. قصة ندى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ماذا يحدث؟
مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إمام عاشور هيمضي لمين.. مفاجأة ينتظرها عشاق النادي الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يتابع عشاق كرة القدم، وتحديدا مشجعي النادي الأهلي، التفاصيل النهائية بشأن تجديد التعاقد مع بعض النجوم، منهم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، والذي ظهر بأداء مميز مع المنتخب خلال بطولة كأس العالم 2026.

وخلال الساعات الماضية خرجت أخبار كثيرة بخصوص أن هناك أندية خارجية يريد التعاقد مع إمام عاشور، والجميع لم يعلم موقف إمام الشخصي.

إمام عاشور

وعرضت خلال الدقائق الماضية، برمو حلقة إمام عاشور، مع الإعلامية منى الشاذلي، وأن من ضمن الحوار سؤال حول مستقبل إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، وأن الجميع ينتظر حلقة اليوم لمتابعة رد إمام على سؤال منى الشاذلي.

إمام عاشور

وأكد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن هناك العديد من التفاصيل التي سيتحدث عنها بشأن كأس العالم وما قدمه المنتخب خلال البطولة.

وأضاف إمام عاشور، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الكابتن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وعمر مرموش، يحبان الاستماع إلى أغاني المهرجانات.

وجهة إمام عاشور

إمام عاشور
وطرحت منى الشاذلي، خلال برومو الحلقة، تساؤلات حول وجهة إمام عاشور الكروية خلال الفترة المقبلة، والنادي الذي قد يوقع له مستقبلًا.

كما تحدث، خلال برومو الحلقة، عن زوجته ودورها في حياته، مؤكدًا أنه يقبّل الدبلة بعد كل هدف يسجله.

من جانبه أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن الساعات الأخيرة الماضية شهدت جلسة بين إمام عاشور ومسئولي النادي الأهلي من أجل مناقشته حول تمديد عقده وزيادة راتبه.

وأضاف هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن": " وصل عرض الأهلي بالمكافآت إلى 35 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما رفضه إمام عاشور وطلب مناقشة عروض رحيله، إذ تلقى اللاعب عروضا مغرية تصل بقيمة 3 أضعاف الراتب الذي سيتقضاه مع الأهلي".

واختتم حتحوت: "إمام يمتلك عروضا إنجليزية وخليجية وأمريكية وطلب مناقشتها مع وكيل أعماله في الأيام المقبلة".

إمام عاشور النادي الأهلي الأهلي منتخب مصر لاعب النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

الدواجن

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهم بسرقة أسلاك كهربائية من داخل منزل ببورسعيد

بيومى فؤاد

تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومى فؤاد

المتهمين

رذيـ لة أون لاين.. القبض على سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر السوشيال ميديا

بالصور

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

طريقة عمل مكرونة بالسجق

طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد