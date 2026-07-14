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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تألق إمام عاشور في المونديال يفتح له أبواب الاحتراف الأوروبي

إمام عاشور
إمام عاشور
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دخل الدولي المصري إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، دائرة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والعربية، بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، والتي أعادت اسمه بقوة إلى واجهة سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوت أفريكا"، فإن سيلتك الإسكتلندي يعد الأقرب حتى الآن للتعاقد مع لاعب وسط الأهلي، مستفيدًا من مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي الورقة التي يعول عليها النادي لإقناع اللاعب بخوض تجربة الاحتراف في القارة الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن المدير الفني حسام حسن لعب دورًا مهمًا في إبراز إمكانيات عاشور خلال المونديال، بعدما منحه أدوارًا تكتيكية مختلفة عن مركزه المعتاد، حيث اعتمد عليه في بعض المباريات على الأطراف، الأمر الذي أتاح له استغلال سرعته وقدرته على الانطلاق وصناعة الفارق في الثلث الهجومي.

وأوضحت الصحيفة أن الأداء الذي قدمه لاعب الأهلي لفت أنظار كشافي عدد من الأندية، خاصة بعدما أظهر مرونة كبيرة في التحرك بين أكثر من مركز، إلى جانب مساهمته الهجومية الواضحة، بعدما سجل هدفين مؤثرين خلال مشوار منتخب مصر في البطولة.

ورغم الأفضلية التي يمتلكها سيلتك، فإن المنافسة لا تبدو سهلة، في ظل اهتمام نيوم السعودي بالتعاقد مع اللاعب، مستندًا إلى قدرته المالية الكبيرة، وهو ما قد يمنح النادي السعودي فرصة قوية لدخول سباق الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويمتد عقد إمام عاشور مع الأهلي حتى صيف 2028، وهو ما يمنح إدارة النادي موقفًا تفاوضيًا قويًا، خاصة مع تزايد الاهتمام بخدمات اللاعب بعد ظهوره اللافت في كأس العالم، بينما تشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، في وقت تُقدر فيه قيمته السوقية بحوالي 4 ملايين يورو.

ويبقى مستقبل إمام عاشور مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بين حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا بقميص سيلتك، أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، مع استمرار ترقب الأهلي لما ستسفر عنه المفاوضات خلال فترة الانتقالات الحالية.

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