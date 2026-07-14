التعليم : لا شكاوى أو ملاحظات بشأن امتحانات الثانوية العامة اليوم

أدى طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 (النظام القديم) للشعبة العلمية (الرياضيات)، صباح اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى 377 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس “المكفوفين” الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الثانية)، بإجمالى 286 طالبًا وطالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بداية من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير، ولم تتلقى أي شكاوى أو ملاحظات اليوم.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم (النظام الجديد) يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026 الامتحان فى مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة (الإحصاء).

كما يؤدي طلاب النظام القديم الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) ، والشعب العلمية (علوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، والشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بينما يؤدى طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الإحصاء.