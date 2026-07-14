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الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز

الخارجية العمانية
الخارجية العمانية
محمد على
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قالت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الثلاثاء، إن مسقط تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية أن سلطنة عُمان تؤكد التزامها الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن بحارا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون، بعدما تعرضت ناقلتان وطنيتان للاستهداف ‌بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، في أحدث تصعيد في الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضحت الوزارة أن الناقلتين الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية» تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، وأن البحار الهندي الذي لقي حتفه كان من طاقم الناقلة ممباسا.

وذكرت أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثمانية من بينهم أربع إصابات بالغة. وستة من المصابين من الجنسية الهندية بينما اثنان من الجنسية الأوكرانية.

وأسفر ⁠الهجوم عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما. وتمت السيطرة على الحريق في الناقلتين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم، الثلاثاء، استهداف ناقلتين عملاقتين مخالفتين وتعطيلهما في مضيق هرمز، بعد تجاهلهما تحذيرات متكررة وإغلاقهما أنظمة الملاحة ومحاولتهما عبور ما وصفه الحرس بأنه مسار ملغوم.

واتهم الحرس، في بيانه، الولايات المتحدة بتحريض السفن على استخدام مسار غير قانوني»، وأكد أن التعاون مع العدو المعتدي لن يؤدي إلا إلى خسائر وتأخير إعادة فتح ‌مضيق ⁠هرمز وأزمة طاقة عالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار على الملاحة الإيرانية في الخليج، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا- مقابل رسوم.

وحذر في ⁠الوقت نفسه من أن القوات الأمريكية ستضرب إيران مجددا «بقوة كبيرة» في الساعات المقبلة، وذلك بعدما تبادل الجانبان هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

عاجل وزارة الخارجية العمانية قانون البحار وزارة الدفاع الإماراتية

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