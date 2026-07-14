الرئيس السيسي يبعث برقيات تهنئة إلى كندا وفرنسا والجبل الأسود

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى مارى ماى سيمون، الحاكم العام لكندا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة كندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة أيضا إلى الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس الجبل الأسود، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.