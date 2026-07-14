قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة لتخفيف قيود عبور مواطني جبل طارق
هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة
مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل
اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟
الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل
الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة
وليد توفيق في حوار خاص لـ«صدى البلد»: «شكثر مشتاق» ذكرتني بشقيقي الراحل.. وأفكر في العودة إلى السينما
أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف.. قصة ندى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ماذا يحدث؟
مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا يشعل الجدل.. الصحافة البريطانية: "الفيفا اختار حكم ميسي المفضل"

ميسي وهاري كين
ميسي وهاري كين
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أثار تعيين الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح لإدارة مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، موجة واسعة من الجدل داخل وسائل الإعلام البريطانية، التي ربطت بين سجله التحكيمي وليونيل ميسي، وأبدت مخاوفها من تأثير ذلك على سير اللقاء.

وعنونت صحيفة "ديلي ميل" تقريرها: "ميسي يحصل على حكمه المفضل في نصف النهائي"، بينما وصفت "ذا صن" الحكم بأنه صاحب أشهر لحظات قائد الأرجنتين في السنوات الأخيرة.

أرقام مع ميسي تثير التساؤلات

واستندت الصحف البريطانية إلى إحصائيات تشير إلى أن ميسي حقق الفوز في جميع المباريات الأربع التي أدارها إسماعيل الفتح منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، وسجل خلالها خمسة أهداف.

كما أشارت إلى أن الحكم الأمريكي كان الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2022، الذي شهد تتويج الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا، معتبرة أن تلك الوقائع زادت من حالة الجدل قبل المواجهة المرتقبة.

خبرة مونديالية وسجل مثير

ويملك إسماعيل الفتح خبرة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعدما أدار ثلاث مواجهات خلال البطولة، هي هولندا أمام اليابان، وإسبانيا أمام أوروجواي، ثم مباراة النرويج والبرازيل في دور الـ16.

كما تعرض لانتقادات من وسائل الإعلام الإسبانية عقب بعض قراراته خلال لقاء إسبانيا، ما أعاد النقاش حول أسلوبه التحكيمي.

تحذيرات للمنتخب الإنجليزي

وسلطت الصحف البريطانية الضوء على سياسة الحكم الأمريكي في التعامل مع المخالفات، بعدما أشهر خلال مبارياته الثلاث في المونديال 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، محذرة لاعبي إنجلترا من الوقوع في أخطاء قد تكلفهم الكثير خلال اللقاء.

نظريات المؤامرة تتجدد

وتزامن إعلان تعيين الفتح مع تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم وجود أفضلية تحكيمية للأرجنتين خلال البطولة، خاصة بعد بعض القرارات المثيرة للجدل في مباريات "التانجو".

ورغم غياب أي أدلة تؤكد تلك الادعاءات، فإن حالة الجدل سبقت صافرة البداية، وسط توقعات بأن يزداد الحديث عن التحكيم عقب نهاية المباراة، خاصة في ظل الحساسية الكبيرة التي تحيط بالمواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا.

الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح إسماعيل الفتح الأرجنتين وإنجلترا الأرجنتين إنجلترا كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

الدواجن

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

ترشيحاتنا

اليد

25 سبتمبر موعد انطلاق دوري المحترفين لكرة اليد

فرنسا وإسبانيا

الليلة.. موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم

الزمالك

رحيل وتصعيد وظهور شركة الكرة.. خطة الزمالك بعد حظر القيد

بالصور

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

طريقة عمل مكرونة بالسجق

طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد