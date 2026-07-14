حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا يشعل الجدل.. الصحافة البريطانية: "الفيفا اختار حكم ميسي المفضل"

أثار تعيين الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح لإدارة مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، موجة واسعة من الجدل داخل وسائل الإعلام البريطانية، التي ربطت بين سجله التحكيمي وليونيل ميسي، وأبدت مخاوفها من تأثير ذلك على سير اللقاء.

وعنونت صحيفة "ديلي ميل" تقريرها: "ميسي يحصل على حكمه المفضل في نصف النهائي"، بينما وصفت "ذا صن" الحكم بأنه صاحب أشهر لحظات قائد الأرجنتين في السنوات الأخيرة.

أرقام مع ميسي تثير التساؤلات

واستندت الصحف البريطانية إلى إحصائيات تشير إلى أن ميسي حقق الفوز في جميع المباريات الأربع التي أدارها إسماعيل الفتح منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، وسجل خلالها خمسة أهداف.

كما أشارت إلى أن الحكم الأمريكي كان الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2022، الذي شهد تتويج الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا، معتبرة أن تلك الوقائع زادت من حالة الجدل قبل المواجهة المرتقبة.

خبرة مونديالية وسجل مثير

ويملك إسماعيل الفتح خبرة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعدما أدار ثلاث مواجهات خلال البطولة، هي هولندا أمام اليابان، وإسبانيا أمام أوروجواي، ثم مباراة النرويج والبرازيل في دور الـ16.

كما تعرض لانتقادات من وسائل الإعلام الإسبانية عقب بعض قراراته خلال لقاء إسبانيا، ما أعاد النقاش حول أسلوبه التحكيمي.

تحذيرات للمنتخب الإنجليزي

وسلطت الصحف البريطانية الضوء على سياسة الحكم الأمريكي في التعامل مع المخالفات، بعدما أشهر خلال مبارياته الثلاث في المونديال 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، محذرة لاعبي إنجلترا من الوقوع في أخطاء قد تكلفهم الكثير خلال اللقاء.

نظريات المؤامرة تتجدد

وتزامن إعلان تعيين الفتح مع تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم وجود أفضلية تحكيمية للأرجنتين خلال البطولة، خاصة بعد بعض القرارات المثيرة للجدل في مباريات "التانجو".

ورغم غياب أي أدلة تؤكد تلك الادعاءات، فإن حالة الجدل سبقت صافرة البداية، وسط توقعات بأن يزداد الحديث عن التحكيم عقب نهاية المباراة، خاصة في ظل الحساسية الكبيرة التي تحيط بالمواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا.