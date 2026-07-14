مدافع إنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين: ميسي الأفضل في التاريخ.. ومراقبته حلم العمر

أعرب نيكو أوريلي، ظهير مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، عن حماسه الكبير لمواجهة ليونيل ميسي في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللعب أمام قائد الأرجنتين يمثل فرصة استثنائية قد لا تتكرر في مسيرته الكروية.

وقال أوريلي، في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "لا أستطيع الانتظار حتى يحين موعد المباراة، إنها فرصة لا تتكرر في العمر".

ميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم

وأشاد المدافع الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، مؤكدًا أنه لا يزال يمثل المرجع الأول في عالم كرة القدم.

وأضاف: "إنه يقترب من نهاية مسيرته، لكن بالنسبة لي هو أفضل لاعب وطأت قدماه ملاعب كرة القدم على الإطلاق، وأنا متحمس للغاية لخوض هذا التحدي".

ومن المنتظر أن يكون أوريلي أحد اللاعبين المكلفين بالحد من خطورة ميسي خلال المواجهة المرتقبة التي تستضيفها مدينة أتلانتا.

أحد أبرز مواهب جوارديولا

ويُعد أوريلي من أبرز الوجوه الصاعدة التي منحها بيب جوارديولا الفرصة مع مانشستر سيتي، بعدما أثبت قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وخاض اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، 53 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة، والركائز المستقبلية للنادي والمنتخب.