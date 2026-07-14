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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيكفورد: مواجهة ميسي ستكون لحظة خاصة.. والأرجنتين لا تعتمد على نجمها فقط

جوردان بيكفورد
جوردان بيكفورد
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا، أن مواجهة ليونيل ميسي في نصف نهائي كأس العالم 2026 تمثل تحديًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز على قائد الأرجنتين سيكون أمرًا مميزًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قوة المنافس تكمن في جماعيته وليس في ميسي وحده.

الأرجنتين منتخب متكامل

وقال بيكفورد، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سيكون من الرائع الفوز على ميسي للمرة الأولى، لكن الأمر يتعلق بالفريق بأكمله وليس بميسي وحده، فهم منتخب كبير ويملكون عناصر مميزة في جميع المراكز".

وأضاف: "لا يمكننا التركيز على ليو فقط، بل يجب أن نكون مستعدين لكل نقاط القوة التي يمتلكها المنتخب الأرجنتيني، مع محاولة استغلال أي ثغرة قد تظهر خلال المباراة".

إشادة بمارتينيز ورسالة قبل القمة

وأشاد حارس إنجلترا بنظيره الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، قائلًا: "أتذكره منذ أيامه مع آرسنال، وهو حارس مرمى ممتاز".

كما قلل من الجدل المصاحب للمواجهة المرتقبة، مؤكدًا: "هذه مجرد مباراة كرة قدم، وآمل أن يستمتع بها الجميع وأن يعيشها المشجعون بحماس".

عن ركلات الجزاء أمام ميسي

واختتم بيكفورد حديثه بالتطرق إلى احتمالية مواجهة ميسي من نقطة الجزاء، قائلًا: "إذا احتسبت ركلة جزاء، فلا أعتقد أن ميسي سيتأثر بإهداره ركلتي جزاء في البطولة أمام مصر والنمسا، فلا يوجد لاعب يملك نسبة نجاح 100%".

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