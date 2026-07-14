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اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام
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أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك اعتراضات داخل نادي الزمالك على نسب ملكية شركة الكرة، مشيرًا إلى أن المقترح الحالي يمنح الشركة 60% مقابل 40% للنادي، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه ويذاع على قناة CBC: "النهارده في نادي الزمالك في اعتراض على شركة الكرة، لأن النسبة 60% للشركة و40% لنادي الزمالك، والجانب المعترض رافض ده بسبب تحكم شركة الكرة في النادي، وفي ناس كمان معترضة على قلة نسبة الزمالك".

وأضاف: "شركة الأهلي مملوكة بنسبة 100% للنادي، والبراند الخاص بالأهلي ضخم جدًا، ولما تيجي تبيع أصول فأنت مش بتبيع مباني بس، لكن بتبيع أفكار وموارد وإدارة".

وتابع: "فرع الزمالك الجديد هيطلع خلال 4 أو 5 سنين، وقبل عام 2029 هيتم افتتاح استاد الأهلي، والنادي حصل على الـ100 مليون جنيه لسداد الديون".

وواصل: "الشركة بدأت بالفعل في العمل على فرع الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، والمشروع هينجح لأن التنفيذ هيكون من خلال شركات متخصصة، في شركة هتبني، وفي شركة هتسوق للعضويات، ومش الزمالك هو اللي هيقوم بكل حاجة بنفسه".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "صحينا من النوم لقينا الزمالك بيستلم أرض جديدة، والمفروض نأهل نفسنا ونطور المدرب المصري عشان نواكب المرحلة المقبلة".

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