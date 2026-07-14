بعد سخريتها من زواج سما رامي.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

تصدر اسم الفنانة جوري بكر مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت جدلا واسعًا بتعليقها على حفل زفاف سما رامي، إحدى الفتيات من ذوي الهمم، حيث أبدت اعتراضها على الفكرة عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على إنستجرام.

وأثارت تصريحات جوري بكر موجة من الغضب لدى أسرة العروس وأسرة العريس، وهو ما دفع الفنانة جيلان علاء إلى الرد، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن العريس ابن خالتها، وأن قرار الزواج جاء بإرادة كاملة من الطرفين، مشيرة إلى أنهما بالغان ويدركان اختيارهما، وتجمعهما مشاعر إنسانية صادقة.

جورى بكر تثير الجدل وتعتذر

وبعد حالة الجدل التي صاحبت تصريحاتها، حرصت جوري بكر على توضيح موقفها وتقديم اعتذار رسمي عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة أن ما حدث لم يكن مقصودًا، وأنها لم تكن ترغب في الإساءة إلى أي شخص.

وقالت جوري بكر: "حابة أوضح إن اللي حصل كان من غير أي قصد خالص، وما كانش في نيتي أضايق أو أسيء لأي حد، ولو كلامي اتفهم بشكل غير اللي قصدته، فأنا بعتذر بكل حب واحترام، لأن أكيد آخر حاجة أتمنى إنها تحصل هي إن حد يزعل مني".

وأضافت: "ألف مبروك للعروسين، وربنا يسعدهم ويتمم لهم على خير، ويجعل أيامهم كلها فرح وسعادة، وإن شاء الله هاجي بنفسي أبارك لهم وأقدم لهم ورد، لأن المحبة والاحترام بينا أكبر من أي سوء فهم، كل التقدير والمحبة للجميع".