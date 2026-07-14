قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تزعم تصفية 4 عناصر من حماس بينهم قائد خلية
اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين
إلغاء مباراة ودية بين المكسيك والأرجنتين بسبب شبهات فساد بـ 6 ملايين دولار
الأوقاف: «حق الطريق» موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية
وزارتا السياحة والرياضة تطلقان خطة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية في المدن السياحية
جمال سلامي يرفض تدريب الزمالك ويتمسك بخيارات أخرى
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
من الاستهلاك إلى الإنتاج.. خطة حكومية جديدة لتغيير وجه الريف المصري
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الرئيس السيسي يصل الدوحة لتقديم العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
بيكفورد: مواجهة ميسي ستكون لحظة خاصة.. والأرجنتين لا تعتمد على نجمها فقط
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مشروع قنا الخضراء والاستفادة من المخلفات الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طه دسوقي ينتقد استضافة نجوم المنتخب بعد المونديال: «اعملوا حوارات تليق بالإنجاز»

طه دسوقي
طه دسوقي
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه الفنان طه دسوقي انتقادات لطريقة استضافة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني في بعض البرامج التلفزيونية عقب انتهاء مشوارهم في كأس العالم 2026، معتبرًا أن الفرصة لم تُستغل بالشكل الذي يليق بما حققه الفريق.

وكتب طه دسوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شيء مؤسف جدًا والله ومحزن ومخزى، يعني لو هتستضيف لاعب اعمل حوار معاه، اسأله عن شاف إيه كويس وإيه محتاج يتغير».

وأضاف: «ولو هتستضيف المدير الفني للمنتخب اعمل حوار يليق بالإنجاز اللي حققه، اسأله عن الحاجات اللي ممكن تسهل عليه شغله، وخطته إيه للي جاي».

وأكد طه دسوقي، من خلال منشوره، أهمية تقديم محتوى إعلامي يناقش تجربة المنتخب بعمق، ويستعرض الدروس المستفادة وخطط التطوير المستقبلية، بدلًا من الاكتفاء بالحوارات التقليدية عقب المشاركة التاريخية في المونديال

وأضاف: «إنما طبعًا ملحقناش نكتب أسئلة وهنقضيها لذاذة وحصل ولا محصلش، وكله عايز يلحق الترند، وبقينا عايشين في طشة ملوخية كبيرة من اللي بيتعملها زفة دي»

جاءت تصريحات طه دسوقى بعد ظهور عدد من لاعبي المنتخب الوطني والمدير الفنى فى برامج تلفزيونية عقب انتهاء مشوار المنتخب فى كأس العالم، حيث أثارت طبيعة الأسئلة المطروحة خلال هذه اللقاءات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان طه دسوقي المنتخب الوطني كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

وزير الإعلام اللبناني يبحث مع نظيرته النرويجية تعزيز التعاون بين البلدين

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية بالسعودية

الطاقة النظيفة

شبكة "بريكس": الصين تطلق استراتيجية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

بالصور

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد