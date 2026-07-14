طه دسوقي ينتقد استضافة نجوم المنتخب بعد المونديال: «اعملوا حوارات تليق بالإنجاز»

وجه الفنان طه دسوقي انتقادات لطريقة استضافة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني في بعض البرامج التلفزيونية عقب انتهاء مشوارهم في كأس العالم 2026، معتبرًا أن الفرصة لم تُستغل بالشكل الذي يليق بما حققه الفريق.

وكتب طه دسوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شيء مؤسف جدًا والله ومحزن ومخزى، يعني لو هتستضيف لاعب اعمل حوار معاه، اسأله عن شاف إيه كويس وإيه محتاج يتغير».

وأضاف: «ولو هتستضيف المدير الفني للمنتخب اعمل حوار يليق بالإنجاز اللي حققه، اسأله عن الحاجات اللي ممكن تسهل عليه شغله، وخطته إيه للي جاي».

وأكد طه دسوقي، من خلال منشوره، أهمية تقديم محتوى إعلامي يناقش تجربة المنتخب بعمق، ويستعرض الدروس المستفادة وخطط التطوير المستقبلية، بدلًا من الاكتفاء بالحوارات التقليدية عقب المشاركة التاريخية في المونديال

وأضاف: «إنما طبعًا ملحقناش نكتب أسئلة وهنقضيها لذاذة وحصل ولا محصلش، وكله عايز يلحق الترند، وبقينا عايشين في طشة ملوخية كبيرة من اللي بيتعملها زفة دي»

جاءت تصريحات طه دسوقى بعد ظهور عدد من لاعبي المنتخب الوطني والمدير الفنى فى برامج تلفزيونية عقب انتهاء مشوار المنتخب فى كأس العالم، حيث أثارت طبيعة الأسئلة المطروحة خلال هذه اللقاءات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.