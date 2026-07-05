لاعب بيحقق حلمه كمدرب.. طه دسوقي يشيد بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن

أشاد الفنان طه دسوقى، بالمدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، معبراً عن إعجابه بالحماس الكبير الذى يظهره خلال المباريات وتفاعله المستمر مع اللاعبين.

وكتب طه دسوقى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "حسام حسن مش المدرب الخواجة أبو بدلة وكاريزما ولما بيفرح بيطرقع بصوابعه".

وأضاف طه دسوقى قائلاً: "حسام حسن لعيب معاهم بس واقف على الخط بره عايز يلعب لدرجة أن لما كوره بتعلى بينط مع اللعيبة يجيبها بايده بيدرب بدماغ لعيب بيحقق حلمه اللى كان نفسه يحققه وهو لاعب فعلا بس بيحققه دلوقتى كمدرب".

واختتم: "فاهم اللعيبة وفاهم كورة وفرحان نفس فرحتنا ربنا يكملها على خير ونفرح اكتر".